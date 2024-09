Lottatrice MMA non riesce a smettere di tremare e sta per piangere sulla bilancia | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) Laargentina Ailin Perez è apparsa in condizioni parecchio preoccupanti quando è salitaper la pesatura prima del suo combattimento di MMA che si svolgerà domani in UFC Paris: tremore incontrollato, viso spento, è parsa quasi sul punto di. È conseguenza del drastico 'taglio di peso' delle ultime ore per rientrare nella categoria: non ci è comunque riuscita, ma l'incontro dei pesi gallo è stato comunque confermato.