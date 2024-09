Lo spread Btp-Bund chiude in salita a 1316 punti base

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) LoBtp-ha chiuso in crescita a 131,6dai 130,1di giovedì. Il rendimento dei titolo di Stato italiano con scadenza a dieci anni è sceso al 3,44% dal 3,47% E' calato di più, dal 2,17% al 2,13%, il rendimento deltedesco in una giornata in cui i bond statali, a partire dai Treasuries americani, sono aumentati di valore di pari passo col calo dei rendimenti. Allac'è l'idea degli investitori che sia la Fed sia la Bce torneranno a tagliare in modo deciso i tassi vista anche l'inflazione in rallentamento soprattutto negli Usa ma anche nel Vecchio Continente.