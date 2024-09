LIVE Sinner-Safiullin ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il russo non va sottovalutato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 500 ditra Jannike Roman. Il numero uno del mondo gioca la sua seconda partita nella trasferta asiatica, che lo vedrà poi impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, a partire da mercoledì 3 ottobre. Dopo aver battuto in rimonta all’esordio il cileno Nicolas Jarry, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, illlo si alza. L’avversario odierno è molto pericoloso, poiché in giornata “si” può sconfiggere chiunque. Chiedere a Carlos Alcaraz, battuto con un perentorio 6-3, 6-4 nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Obiettivi tangibili non ce ne sono per l’altoatesino, lui che è già sicuro di chiudere da n.1 del mondo la stagionee con due trofei Slam all’attivo e, almeno, altrettanti Masters 1000.