LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos la sfida continua Le previsioni del vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaCup. Sabato 28 settembre andranno in scena gara-3 e 4. Attualmente i due equipaggi si trovano in parità sul punteggio di 1-1. La serie è al meglio delle 13 regate, dunque bisognerà vincerne 7 per meritarsi il titolo dinte di Team New Zealand per l’America’s Cup. Insomma, il cammino è ancora decisamente molto lungo. Contrariamente a quanto accaduto nella giornata inaugurale di giovedì 26 settembre, a Barcellona sono attese condizioni dicompletamente differenti, intorno agli 8-10 nodi. Sulla carta si tratta del range ideale per, tuttavia non dobbiamo dimenticarci che lo spareggio per il primato del round robin si disputò proprio in queste condizioni: ad imporsi fuBritannia.