LIVE – Cittadella-Frosinone 0-1 al 46? Serie B 2024 25 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Latestuale di, match valido per la settima giornata del campionato italiano di/2025. Inizio di stagione non positivo per entrambe le formazioni: i veneti stazionano in 13esima posizione e sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Catanzaro e dalla sconfitta di misura di Mantova, dunque il gol manca da oltre 180?. Dall’altra parte è da horror l’avvio dei ciociari, attualmente all’ultimo posto della classifica ancora a secco di vittorie. Ai ragazzi di Vivarini serve un cambio di rotta per salvare la stagione. L’incontro andrà in scena nella giornata di venerdì 27 settembre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PREMI F5 PER AGGIORNARE LA0-1 (35? A.