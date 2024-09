LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | tanti in lotta per la maglia iridata l’Italia si affida a Pellizzari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della prova in linea degli Under 23 maschili deididi Zurigo! Scopriremo quest’oggi chi sarà a succedere nell’albo d’oro al francese Axel Laurence, laureatosi campione di categoria lo scorso anno a Glasgow dopo una gara serratissima. Percorso meno difficile di quello dei ‘grandi’, ma saranno comunque 173,6 chilometri abbastanza combattuti. I primi 45 chilometri saranno completamente pianeggianti, senza grosse difficoltà, poi la salita di Binz (1500 metri al 9,3%) introdurrà ad un primo circuito di oltre 16 chilometri in cui ci saranno due rampe brevi al 6% che metteranno fatica al gruppo.