LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | iniziata la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 Altra caduta nel plotone. 12.57 Subito scatti in testa al gruppo, si muovono diversi corridori. 12.55UFFICIALMENTE LA! 12.53 Ripartito il tratto di trasferimento, a breve il via. 12.52 Al momento la difficoltà maggiore è quella del vento, che spira fortissimo. 12.51 Corsa che è stata neutralizzata al momento. 12.50 Neanche il tempo di dirlo e infatti subito caduta, nel tratto di trasferimento. 12.48 C’è anche oggi possibilità pioggia battente sul percorso, come visto ieri tra gli junior. Il meteo può fare più selezione delle salite. 12.45 Buongiorno e benvenuti allatestuale della prova in linea degli Under 23 maschili deididi Zurigo.