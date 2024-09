L' inflazione Usa rallenta Pce in agosto +22%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, inha segnato un +0,1% su luglio, in linea con le attese degli analisti. Su base annua l'aumento è stato del 2,2%, sotto le previsioni del mercato e in raffreddamento rispetto al 2,6% di luglio.