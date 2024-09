Libano | Tra Israele e Hezbollah una difficile scelta per cristiani e sunniti

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quando un Paese è sotto attacco, di norma riesce a ritrovare una certa unità nazionale. Si tratta di una legge non scritta che aiuta a leggere le dinamiche politiche e sociali di conflitti presenti e passati. Ma, come per ogni norma, ci sono sempre delle eccezioni. Una di queste è rappresentata dal, Paese che: TraunaperInsideOver.