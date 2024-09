L’ho riconosciuto Maria Campai la scoperta choc sul 17enne accusato dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un incontro online, poi l’omicidio in un garage., 42 anni, scomparsa venerdì scorso a Viadana, in provincia di Mantova, è stata uccisa e la scorsa notte unè stato fermato e ora deve rispondere di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. Le indagini, dopo la denuncia da parte della sorella della donna, hanno permesso – tramite le telecamere – di concentrare l’attenzione sul minorenne che la sera di giovedì 19 ottobre, si sarebbe incontrato con la donna all’interno di un garage condominiale. Dagli accertamenti effettuati “è proprio in quel luogo che si sarebbe consumato il delitto a opera del ragazzo, il quale successivamente avrebbe trasportato il corpo della donna, in un giardino di una vicina villetta disabitata, occultandolo con del fogliame presente” spiegano i carabinieri.