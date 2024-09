Lens-Nizza sabato 28 settembre 2024 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sesto turno di Ligue1 che si apre in questa giornata dicon la sfida ad alto coefficiente, con ildi Haise che torna da avversario per la prima volta in quel di. I sang et or sono ancora imbattuti in campionato e reduci da 3 pareggi consecutivi che li hanno mandati a -4 dalla vetta. A Rennes ci ha pensato InfoBetting: Scommesse Sportive e