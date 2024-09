Lecce Dorgu e quel Milan che ha tentato di ACQUISTARLO in estate Ecco il RETROSCENA di mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 settembre 2024), ilche ritroval’obiettivo di calcioestivo mancato per il da parte dei pugliesi Patrcikè uno dei giocatori più importanti all’interno dello scacchiere del. Lui sarà sicuramente uno dei trascinatori che stasera proveranno a portare punti in casa del: avversario particolare anche per alcuni. Come