Le leboline tornano in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settemrbe 2024 – Lein. Il 28 settembre a Foiano con la festa Spi Cgil di Liberetà Lein piazze. Non in quelle di Arezzo e Firenze che hanno attraversato il secolo scorso per difendere il loro lavoro ma in quella di Foiano,Cavour, per riflettere sulla storia della Lebole e sulle vite dedicate a questa fabbrica. L’occasione è data dalla festa di Liberetà, il mensile nazionale dello Spi Cgil. Appuntamento alle ore 15.30 di sabato 28 settembre inCavour a Foiano della Chiana. Dopo i saluti del sindaco Jacopo Franci e del segretario della Lega Spi Cgil, Luciano Cassioli, ci sarà un ricordo della Lebole con gli interventi di ex operaie dela Valdichiana e la lettura di una memoria della dirigente prima del Consiglio di fabbrica e poi della Filtea Cgil, Adriana Sensi, leader storica delle