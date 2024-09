Le Havre-Lille sabato 28 settembre 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo un buon inizio di stagione ildi Genesio si è inceppato, e ha smesso di vincere: la sfida sul campo del Lequest’oggi deve dare almeno un segnale di riscossa in vista dell’imminente impegno in Champions League contro il Real Madrid. Pure il Ciel et Marine non se la passa benissimo avendo perso sia a Monaco che a Tolosa nelle InfoBetting: Scommesse Sportive e