Lance Bass Rivela il Suo Risentimento nei Confronti di Sean ‘Diddy’ Combs

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha recentemente condiviso la sua opinione negativa su, esprimendo il suo disappunto per come il magnate della musica ha influenzato la carriera di Justin Timberlake. Durante un’apparizione nel programma Watch What Happens Live con Andy Cohen,hato di non essersi mai fidato di Diddy dopo un episodio che