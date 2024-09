L’Aeroporto di Malpensa dedicato a Berlusconi? Si va verso il passo indietro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) La decisione controversa del ministero dei Trasporti di intitolare l'aeroporto di Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi fa ancora discutere. La scelta del ministero dei Trasporti di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha sollevato un polverone di polemiche e contestazioni. Questa decisione, presa in tempi accelerati e senza il coinvolgimento delle amministrazioni locali o della SEA, la società che gestisce l'aeroporto, ha suscitato non poco stupore e malcontento tra i comuni dell'area circostante. Il capogruppo regionale del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, ha definito l'atto come "grottesco e inutilmente divisivo", sottolineando la mancanza di una consultazione adeguata con le parti interessate.