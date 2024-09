La soap opera turca al cardiopalma | Emir trama contro l' acerrimo nemico con la complicità di Galip

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo tanti tentativi andati in fumo, sembra chesia riuscito a mettere a punto il piano perfetto per incastrare il rivale Kemal. Le premesse ci sono tutte, ma Endless Love insegna che un colpo di fortuna inatteso può cambiare le carte in tavola. Proprio come accadrà nella puntata in onda stasera alle 21.30 su Canale 5.