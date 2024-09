La sbandata e poi lo schianto | Domenico è morto schiacciato tra le lamiere

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 sulla Strada statale 42, già teatro in passato di terribili incidenti: nellodi giovedì pomeriggio ha perso la vitaBrunelli, 73 anni, geometra in pensione conosciuto in tutta la valle. Abitava a Malonno, dove la notizia si è diffusa