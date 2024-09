La primavera al tempo del cambiamento climatico non è più una bella stagione 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Anticipo di”. Sono parole che suoneranno dolci alle orecchie di tanti. L’espressione trasmette l’idea di un insperato e inatteso assaggio di “bel”, la sensazione che i rigori dell’inverno siano ormai agli sgoccioli. Nella mentalità collettiva permane una sorta di cronoprogramma stagionale, per il quale l’arrivo dellaè un evento atteso con trepidazione.Fino a non tanti decenni fa, quando l’inverno era davvero inverno, non si vedeva l’ora che il freddo finisse. Non la vediamo tuttora, nonostante il fatto che gli inverni somiglino sempre più a lunghi autunni. Dunque, “anticipo di” sembra ancora unanotizia. Ma nell’era delil significato di queste parole è completamente cambiato.