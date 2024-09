La moda assurda di annusare smalto o pennarelli per sballarsi | cos’è il chroming e cosa lo rende letale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) Negli ultimi anni, complici anche i social, sempre più adolescenti ricorrono al, la pratica di inalare sostanze d'uso domestico dai possibili effetti tossici per avere uno stato di euforia e sballo. Ma i rischi per la salute possono anche essere molto gravi come palpitazioni, danni cerebrali e morte.