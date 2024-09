La misteriosa scelta della Svezia di diminuire i fondi per lo studio dello svedese all’estero

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fuori dalla, è possibile studiarein trentacinque paesi, con un totale di centonovantasette università e scuole che offrono corsi. Ogni anno sono circa ventisettemila gli studenti che scelgono di dedicarsi a questa lingua, un’opportunità resa possibile in parte grazie a Svenska Institutet (Si), ente governativo che promuove la diffusionecultura elingua, organizzando scambi internazionali, corsi estivi e varie iniziative culturali. «Il nostro compito è promuovere l’insegnamentocome lingua straniera a livello universitario», spiega Si. «Offriamo sostegno alle istituzioni accademiche straniere per migliorare le condizioni degli insegnanti e favorire la diffusioneconoscenzalingua». Corsi, borse di, materiale didattico e non solo.