La legge sulla cittadinanza non può attendere dice il Pd dopo non averla fatta per tredici anni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Abbiamo un amico che si diletta di studi statistici e ci assicura che durante gli ultimi tre mesi, nell’estate in cui ha anche preso in braccio una bambina nera al Meeting di Rimini, Antonio Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti