La frecciata di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci | “Prima di me facevi tv? Sì vabbè Ora potresti risposarti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nell'intervista anel programma Questioni di stile,si è lasciato andare ad alcune frecciatine nei confronti della ex moglie: "Quando ti ho conosciuta, dicevo: 'Finalmente una che non fa l'attrice, che una bella ragazza del Sud che sta a casa e cucina, che tiene alla famiglia'. Tutte cose che non sono successe".