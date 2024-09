La disavventura di Gioffré niente stanza al b&b perché meridionale | realtà o plausibile profezia?

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) E' unaclamorosa quella raccontata da Santosulla sua pagina Facebook. Al medico e scrittore di Seminara non mancano gli strumenti letterari per animare una storia, e non è chiaro se quanto denuncia sia davvero accaduto o sia una verosimile. Ma forse non è questo ciò