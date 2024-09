Juventus aumenta a 1992 milioni la perdita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lachiude il bilancio 2023-2024 con unadi 199,2, in peggioramento di 75,5rispetto alladi123,7dell'esercizio precedente. Migliora l'indebitamento finanziario netto che ammonta a 242,8, rispetto a 339,9al 30 giugno 2023. Il 60% della- spiega la società - deriva da fattori negativi non ricorrenti, quali la mancata partecipazione alle competizioni Uefa (90-95) e oneri non ricorrenti. Elevate le probabilità di break-even operativo nella stagione 2024-2025 (con un calo di costi del personale tesserato per 4 anni consecutivi, sceso di oltre 150). Laconferma gli obiettivi economici e finanziari del Piano strategico 2024/2025-2026/2027 approvato lo scorso ottobre.