Juve Motta | Dobbiamo AIUTARE Vlahovic i gol non dipendono SOLO da lui Sulle CONDIZIONI di Conceicao dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le parole di Thiago, allenatore dellantus, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli in merito Thiago, allenatore dellaÂntus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.– «Dusan sta lavorando molto bene. Per l’attaccante è importante che noi iniziamo il gioco fatto bene