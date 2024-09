Israele | Vogliamo la fine di Hezbollah Fallito il piano per la tregua

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Il tentativo di Stati Uniti e Francia di far fermare la guerra in Libano è. Il documento scritto e sottoposto al premier israeliano Netanyahu per unadi 21 giorni è stato respinto. Sembrava vicino l'accordo tra le parti mentre Netanyahu viaggiava verso New York per partecipare all'assemblea generale dell'Onu, ma allaal suo atterraggio era già tutto saltato. Il telegiornale pubblico spiega che il documento spinto da Antony Blinken, il segretario di Stato, assieme a Emmanuel Macron, il presidente francese, sarebbe dovuto uscire prima del decollo di Netanyahu e che il premier era disposto a dare il suo beneplacito per poi partire. Il testo è stato diffuso mentre l'aereo era sull'Atlantico e ha smosso le reazioni degli ultrà al potere.