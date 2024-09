Israele ha colpito il quartier generale di Hezbollah e forse Nasrallah

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’esercito israeliano hailmilitare principale di, nella periferia meridionale di Beirut, in particolare nele di Dahieh. L’obiettivo principale del bombardamento sarebbe stato il leader del gruppo terrorista Hassan, ma ancora non è chiaro se sia stato ucciso nell’attacco oppure no. Secondo alcune fonti di Reuters, ad esempio, sarebbe sopravvissuto, ma non ci sono conferme ufficiali. I media israeliani hanno specificato che l’esercito ha usato bombe-bunker, ovvero bombe di grandi dimensioni in grado di penetrare in profondità nel terreno prima di esplodere. Secondo la TV Al-Manar, affiliata a, quattro edifici sono stati distrutti dagli attacchi aerei.