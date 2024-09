Inter Moratti | Il derby perso sarà UTILE sul momento di Lautaro dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le parole di Massimo, ex presidente dell’, suldi forma dei nerazzurri in Serie A dopo la sconfitta nel. I dettagli Massimo, ex presidente dell’, ha parlato a Libero della stagione dei nerazzurri. KO NEL– «Considero la partita contro il Milan un promemoriaa ricordare quanto pericoloso e imprevedibile sia il calcio.