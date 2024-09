Infranti sette dei nove limiti planetari che non dovevamo oltrepassare

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il nostro pianeta non se la passa molto bene, e lo sappiamo: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento, stanno modificando drasticamente l’ambiente in cui la nostra specie si è evoluta e ha prosperato per migliaia di anni. A che punto siamo, però, esattamente? È la domanda a