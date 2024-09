Industria | Istat a luglio fatturato - 04% su mese -47% su anno**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Al'stima che ildell'industria, al netto dei fattori stagionali, sia diminuito dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume rispetto alprecedente: un dato che è il risultato di incrementi sul mercato interno (+0,5% in valore e +0,2% in volume) e cali sul mercato estero (-2,4% in valore e -1,3% in volume). Per il settore dei servizi, l'osserva un aumento dell'1,9% in valore e dell'1,8% in volume. Quanto ai raggruppamenti principali di industrie, asi registra un aumento congiunturale solo per l'energia (+3,3%), mentre risultano in diminuzione i beni di consumo (-0,2%), i beni intermedi (-0,6%) e quelli strumentali (-1,8%).