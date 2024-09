In partenza i lavori di sostituzione delle condotte del gas in via 25 Marzo a Rivabella

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da lunedì 30 settembre prenderanno il via idi Sgr didel gas in via 25, nel tratto compreso tra la ferrovia e il lungomare. L’intervento riguarderà soltanto una parte della carreggiata, situata al margine della strada, senza causare