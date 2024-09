In comunità con crack e una pistola rubata arrestato

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ospite in unadi recupero, ma con droga e armi nascoste in stanza. Un uomo, un 40enne, per questodai carabinieri.Sono stati i militari della compagnia di Palestrina, coadiuvati dal personale dell'Asl Roma 5, durante l’esecuzione di un servizio svolto presso una