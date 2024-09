Imprenditore massacrato L’aggressione con una mazza Fermato il vicino di 16 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) e Gabriele Bassani (Monza e Brianza) Vittima e aggressore abitano nello stesso complesso residenziale di via Friuli 9, sei condomini ben curati affacciati su una strada provinciale che da Seveso porta a Cesano Maderno. Il primo, C.B., ha 60e lotta tra la vita e la morte in neurorianimazione all’ospedale San Gerardo di Monza, il secondo solo 16 ed è statodai carabinieri per tentato omicidio. Quando ha parlato ai magistrati, non è riuscito a dare un movente: "Non so perché l’ho fatto", ha detto mostrandosi confuso e facendo fatica a parlare. Martedì sera alle 22 il ragazzino ha aggredito ildi casa, colpendolo alla testa con unada baseball e lasciandolo in una pozza di sangue.