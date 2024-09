Il ruolo fondamentale della mamma dello sposo | come accompagnarlo all’altare

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 27 settembre 2024) Laè una figura chiave nel matrimonio del proprio figlio. Ecco allora tutto quello che è bene sapere per prepararsi prima, e durante la celebrazione. Il giorno del matrimonio, per ogni coppia, è il momento più importantepropria esistenza. Gli sposi attendono con ansia questo giorno per poter coronare il loro L'articolo Ilproviene da La Luce di Maria.