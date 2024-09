Il pre-campionato della Janus fa ben sperare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Coach Niccolai può ritenersi soddisfatto del pre-giocato dalla sua squadra, che sta già mostrando un buon livello di affiatamento e chimica tra i giocatori. LaFabriano ha giocato sette amichevoli (cinque contro squadre di pari categoria) durante questo pre-, uscendo sconfitta solo due volte con l’ultima anche a causa dell’assenza di diversi giocatori importanti. La prima uscita è stata in casa del San Giobbe con un successo per 76-67, poi è stata la volta del doppio allenamento congiunto contro Chiusi sempre con laa trionfare: 82-78 in trasferta e 76-67 al Palachemiba, dove anche Matelica è stata sconfitta in uno scrimmage in cui la squadra di Niccolai ha vinto tutti i quattro periodi (19-17, 18-11, 21-17, 32-23) con Carta ispirato da 18 punti.