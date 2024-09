Il party abusivo nella riserva sull' isolotto multa da 51 euro per organizzatori e partecipanti

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024)ti glie idel festinodi Isola delle Femmine. Sono state notificate questa mattina, da Palermo fino al nord Italia, le sanzioni da 51per ciascuna delle 75 persone sorprese a ballare in unanaturale, con i cocktail in mano, per