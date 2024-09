Il Papa in Belgio gli abusi sono una vergogna chiedo perdono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La piaga della pedofilia nella Chiesa irrompe nel primo giorno di visita ufficiale delin. Il problema è molto sentito con centinaia di vittime cheno giustizia. Francesco, parlando al Palazzo Reale di Laeken alle autorità, ha assicurato tutta la vicinanza della Chiesa. Gli"lache oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano, dobbiamo chiedere, risolvere il problema deglicontro i minori". "La Chiesa deversi e chiederee cercare di risolvere questa situazione" perché "queste cose non succedano più", ha detto ilnel discorso alle autorità delparagonando i pedofili della Chiesa ad Erode. Il Re delPhilippe, parlando della "indicibile tragedia deglisessuali nella Chiesa", ha ricordato che "dei bambinistati orribilmente feriti, segnati per la vita.