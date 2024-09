Il G7 Salute parla di invecchiamento attivo | l' evento Inrca alla Loggia dei Mercanti

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) ANCONA - Vita sociale, non sedentaria e all’aria aperta. I segreti per mantenere lanonostante l’avanzare degli anni sono divenuti, nel tempo, letteratura scientifica grazie all’, l’Istituto di ricovero e ricerca specializzato in ambito geriatrico e gerontologico, sempre più