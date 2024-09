Il cinema piange Maggie Smith due volte premio Oscar

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’attrice, nota per i film di Harry Potter e Downton Abbey, è morta all’età di 89 anni. A comunicare il decesso ai media inglesi ed americani la sua famiglia.I figli Toby Stephens e Chris Larkin hanno dichiarato: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame. È mancata serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, era con amici e familiari alla fine. Lascia due figli e cinque nipoti amorevoli, devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna. Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare lo straordinario personale del Chelsea and Westminster Hospital per le cure e la gentilezza incondizionata dimostrate durante i suoi ultimi giorni.