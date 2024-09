Il cinema di Castelvetrano non proietterà Iddu il film sulla vita di Messina Denaro Il proprietario figlio dell’ex sindaco Vaccarino | Va dimenticato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Ho visto il trailer dele l’ho trovato indecente». A dirlo è ildelMarconi di, Salvatoredella città in provincia di Trapani, che ha deciso di non proiettare, la pellicola liberamente ispirata alla storia di Matteo. I riferimenti al padre, Antonio, lo hanno infastidito: «È stato fatto passare per un delinquente che ha barattato la sua libertà con l’aiuto per far catturare. Tutto falso. Casomai lui ha aiutato gli investigatori nelle indagini per l’arresto del boss», ha affermato.senior – morto nel 2021 per le complicanze insorte dopo avere contratto il Covid – venne incaricato dagli 007 di tenere contatti con il padrino per poterne scoprire il covo.