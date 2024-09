Idf sposta altre due brigate al confine con il Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'esercito israeliano hato dueoperative di riservisti nel nord del Paese, alcon il. Lo riferisce l'Idf. L'operazione avviene in un contesto in cui le stesse forze di difesa si dicono pronte ad entrare con le loro truppe in territorio libanese per distruggere le postazioni militari di Hezbollah che ogni giorno, dall'8 ottobre 2023, bombarda Israele.