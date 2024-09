I 6 migliori multigroom del 2024 e guida all’acquisto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilè un apparecchio multifunzione per tagliare e regolare barba, capelli e peli del corpo. Si differenzia dai regolabarba e dai tagliacapelli perché il blocco lame e il corpo macchina sono due parti distinte e la testina è mobile, quindi permette di utilizzare vari accessori per la rasatura e la rifinitura. In commercio se ne trovano diversi tipi, di fascia alta, media e bassa. Vediamo quali sono ie come sceglierli.