Hockey ghiaccio | Bolzano vince ancora in ICE League! Prima gioia per Valpusteria

(Di venerdì 27 settembre 2024)fa tre su tre. La squadra altoatesina viaggia a punteggio pieno nel Campionato ICE2024-2025 disudopo aver sconfitto per 4-2 il Voralberg tra le mura amiche. Un match tuttavia non semplicissimo per le foxes, costrette a rincorrere nelle prime battute. Sono infatti gli ospiti a mettere per primi il muretto davanti, approfittando della rete in power-play segnata da Mc Dougall al 17:50 dellafrazione. Ma in apertura di secondo tempo, sempre in power-play, ripristina gli equilibri con Salinitri al 4:09, salvo subire quattro minuti dopo l’1-2 ad opera di Gilmour. Ma sarà proprio da questo momento che emergerà tutto l’orgoglio della squadra di casa, la quale dilaga letteralmente nell’ultimo atto: all’’11:36 Valentine segna il pari, preludio del vantaggio di Heleweka e del raddoppio definitivo di Frigo su porta vuota. Dopo due K.