Highlights e gol Borussia Dortmund-Bochum 4-2 | Bundesliga 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilcon glie i gol di4-2, match valido per la quinta giornata della. Grande rimonta casalinga dei gialloneri al Signal Iduna Park: dopo essere passati in svantaggio e di due gol, frutto delle reti di Bero e De Wit, Guirassy suona la carica con una doppietta e nel mezzo c’è il rigore di Emre Can, quindi nel finale la chiude definitivamente Nmecha. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLIDI4-2e gol4-2:) SportFace.