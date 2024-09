Helene | uragano causa 3 morti tra Florida e Georgia oltre 1 mln case senza luce

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Crawfordville (, Usa), 27 set. (LaPresse/AP) – Negli Usa alle prese con l’, una persona è morta indopo che un cartello è caduto sulla sua auto e due persone sono state segnalate come decedute in un possibile tornado nellameridionale mentre la tempesta si avvicinava. Intanto, secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us,un milione die aziende sono rimastecorrente elettrica in50.000 in. I governatori di, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia hanno tutti dichiarato lo stato di emergenza.