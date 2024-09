Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024)live delladioggi, venerdì 27 settembre Non si fermano i raid israeliani sul Libano così come sulla Striscia di Gaza. Mentre le forze israeliane valutano anche un’operazione di terra, Usa e alleati hanno proposto un cessate il fuoco di 21 giorni. Ipotesi alla quale il premier israeliano Netanyahu ha detto di no affermando che i combattimenti in Libano continueranno fino alla sconfitta di. Biden lancia l’allarme su una possibile “totale” così come l’Onu che avverte: “Siamo sull’orlo del baratro”. Di seguito ledi oggi, venerdì 27 settembre 2024, sullatraa Gaza,in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento