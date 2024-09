Grande Fratello spunta una insolita novità sul rimborso spese | ecco quale

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nelle ultime ore è emersa una notizia interessante legata alla produzione del. Secondo un messaggio ricevuto da Deianira, quest’anno il programma avrebbe introdotto un ipoteticoper alcune delle puntate in diretta. Questasolleva interrogativi sul motivo dietro questa scelta, che potrebbe indicare una difficoltà nel reperire spettatori per lo show. "unasul" L'articolounasulproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.