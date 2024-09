Gran Guardia tinta di rosso per sensibilizzare sul disarmo nucleare

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gioved sera, in occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, lasi èdi, per sottolineare l’adesione del Comune di Verona alla campagna avviata da Croce Rossa Italiana e ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani. Presente per