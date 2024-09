Gonzato | Chiamate Chi l' ha visto? | il Pd si perde la Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Elena Ethel Schlein detta Elly, 39 anni, capelli castani, nata a Lugano, nella tasca dell'eskimo aveva tre passaporti: svizzero, italiano, statunitense. Segni particolari: segretaria del Partito democratico, dipendenza da armocromia e sorriso Durban's. Parenti e amici sono molto preoccupati e si sono rivolti a “Chi l'ha?”. Ieri, Elly, non l'hanno vista arrivare, né in parlamento né in Rai. Ci arriviamo subito. Prima la diagnosi del “campo largo”, ormai quasi defunto. Pd, 5Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Azione e Italia Viva sono spaccati su tutto o quasi: politica estera, salario minimo, referendum sulla cittadinanza, candidature varie, e da qualche ora anche sulle nomine del Consiglio d'amministrazione del servizio pubblico. Per una volta il “Verde” Angelo Bonelli ci azzecca: «Il campo largo, lo ripeto sempre, non esiste.